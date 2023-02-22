受到終端產業持續庫存調整影響，光寶科今年上半年營運展望保守，邱森彬表示，目前總體經濟及產業狀況不佳，預期今年第1季及第2季都會較去年同期衰退，但今年第1季或第2季應該是谷底，隨著庫存消化可望回到正常狀況，第3季到第4季需求才可能回升，不過，雖然大環境不佳，今年雲端及車用仍可維持成長趨勢，去年雲端電源成長超過3成，今年希望也維持同樣的趨勢，我們預期整體雲端及車用都還有10%到20%成長。

邱森彬表示，儘管今年上半年營運將呈現年減，但我們產品組合改變，高端產品比重增加，下半年會比上半年好，今年上下半年將是45~48對比55～52，全年將力拼比去年好。

光寶科法說會後，美系、日系、亞系及歐系外資出具最新報告，其中日系外資將光寶科2023年/2024年獲利預估下調17%/7%，但正向看待光寶科朝雲端、車用電子、電動車充電樁基礎設施及PC多樣化佈局，預期光寶科可望於2024年恢復獲利增長，維持「買進」評等，但目標價調整為83元；亞系外資將光寶科2023/2024年每股盈餘下調22%/21%，以反應處分影像業務和IT前景較弱，維持「優於大盤表現」評等，目標價為75元；歐系外資將光寶科2022年到2024年每股盈餘調整約1%到2%，維持「中立」評等，目標價65元；美系外資分別下調2023年到2024年盈利13%和7%，給予「持股續抱」評等，目標價為61.2元。