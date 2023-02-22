警方破獲「兔爺」洗錢水房，救出6名肉票。（警方提供）

詐團滲透銀行！女行員助洗錢2億元，警破「兔爺」水房救6肉票。

某銀行成功分行朱姓女行員遭詐騙集團吸收，將原本每日最高50萬元的轉帳額度，調整到3000萬元，讓詐團可以快速存入再洗走大筆現金，北市刑大經連月追查，日前在嘉義破獲「兔爺」洗錢水房，逮捕林女在內的9名犯嫌，救出6名求職遭拘禁的肉票，另逮捕26歲朱姓女行員，查出該詐團透過朱洗出2億餘元，全案依詐欺、洗錢防制法等罪偵辦中。

警方破獲「兔爺」洗錢水房，救出6名肉票。（警方提供）

警方調查，39歲綽號「兔爺」的林姓女子，旗下共有7男1女組成洗錢水房，替詐騙集團洗錢，為取得人頭帳號，他們在網路大量發送「求職」、「小額借貸」的廣告，被害人上門面試、「通過」後，便被帶至嘉義等地囚禁，再拿他們攜帶的帳戶做為轉帳之用，先後至少有6名肉票被騙遭囚。

此外，「兔爺」集團更與某銀行內湖分行的朱姓女行員勾結，將這些人頭帳戶的轉帳額度調高，從原本的50萬，增加至2、3000萬不等，讓不法集團方便洗錢，匯入後立刻轉出，前後金流高達4億餘元，其中朱女經手的3個帳戶就有2億元。

北市刑大經連月追查，日前在雙北逮捕林女、朱女共10人，並先後救出6名被囚的肉票，查扣4萬2800元現金、19部手機、筆電及存摺，全案依詐欺、洗錢防治法送辦，另擴大追查與林女合作的其他詐騙成員。