另外，中國人民銀行公布，為維護月末流動性平穩，22日開展人民幣（下同）3,000億元7天期逆回購操作，利率仍持平在2％。因22日有2,030億元逆回購到期，據此計算，單日淨投放970億元，規模較21日的590億元有所增加，至此已連續5日淨投放。

據路透統計，本周逆回購到期總額為16,620億元，較上周的1.84兆元稍有下降。從分布上來看，前兩日壓力較小，均在千億元以下，今日至周五（24日）合計到期逾1.5兆元，佔全周比重超過九成。