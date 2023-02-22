大陸流量女神楊冪和劉愷威離婚5年，最近男方認戀小他8歲女星李曉峰，劉愷威的爸劉丹最近受訪對李曉峰讚不絕口，稱她為人爽快、一點也不做作，並稱兒子年紀不小，終於「懂得看人了」，引來楊冪粉絲怒火，認為劉丹間接暗指楊冪人品不好。對此，楊冪最近曬出自己上髮廊的照片，先是花了7小時染髮上色，又秀出「斷髮」後的髮絲，寫下：「日子從頭開始」，像似在回應這一連串風波。

楊冪離婚後，一度傳出和魏大勛交往秘戀，兩人被拍穿情侶鞋看展覽，接著又傳出同居、同進一家飯店等八卦，2021年楊冪受訪，脫口表示還在等自己的「彩虹」，暗指已經和魏大勛分手，去年又被拍和高帥男深夜進同一處大廈，但她沒回應，身家約有百億的她，先前分享霸氣愛情觀，更是獲得網友狂讚。

楊冪最近曬出「斷髮」照片。（圖／翻攝自楊冪微博）

據知，楊冪身價高達50億人民幣（約台幣215億元），先前上節目談愛情觀，她認為愛情中的安全感來自自身，而非依靠他人，如果對方是看上她財產才靠近她，她笑說自己可能反而會很高興，「因為我有錢！」一席話也道出在感情中的楊冪並非像外表一樣柔弱，而是十足的大女人主義。

近日，劉丹受訪談劉愷威的新女友李曉峰，讚對方人長得漂亮又有禮貌，先前過農曆新年，特別打視訊電話跟他們拜年，讚她個性直率、說話得體客氣、絲毫不做作，感慨兒子終於成熟，「懂得看人」，讓楊冪粉絲氣炸，回應：「懂得看人了，這話是內涵誰呢？」而楊冪近日正式發文，分享在髮廊坐了7小時換新造型，染了一頭紅髮，一切想要從頭開始，似乎也暗指想跟過去種種切割，引發聯想。