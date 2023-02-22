近來除了蛋價追平歷史新高外，民眾也發現過完年後難購買到足額的雞蛋，對此，農委會主委陳吉仲也因此在臉書上向對於消費者近日未能即時買到雞蛋，表達深深的歉意，行政院院長陳建仁受訪時預估，預估缺蛋3月初就會有所緩解，這段期間有缺蛋會加強辦理，讓大家受到的影響受到最小。

由於禽流感、氣候變遷等原因，導致雞蛋供應未趕上需求，我也在日前請副院長鄭文燦及陳吉仲主委改進，所做的方式除了加強雞蛋橫向調度，減少玉米5％的到6月底，也加強禽流感防範改善雞舍設備也加強國外雞蛋進口提供加工棊者足夠的原料，達到市場供需緩解，預估3月初就會有所緩解，這段期間有缺蛋會加強辦理讓大家受到的影響受到最小。

陳吉仲表示，去年冬天開始禽流感侵襲全世界，對全球主要家禽生產國家產生重大影響，為了不讓國內種雞場斷援，去年底先進口6萬隻種雞，接著今年會比原先預計的26萬隻再增加至30萬隻種雞。因為國內種雞場的配合，我們現在每星期有近49萬隻雛雞提供給蛋中雞場，讓後續蛋母雞供應充足，種雞問題解決後，接著就是要確保200場的蛋中雞場不受飼料成本或禽流感影響，而減少對蛋雞場的供應。

陳吉仲提及，之前國內每天雞蛋供應數量在10到11萬箱左右（一箱200顆），在這3、4年的國內需求量增加至12萬箱，目前國內雞蛋供應量約11萬3千箱，離最高需求量12萬箱仍有一段距離，為解決此差距，先減少加工的需求並全力調度至超市和傳統市場。

陳建仁說，由於禽流感、氣候變遷等原因，導致雞蛋供應未趕上需求，日前請行政院副院長鄭文燦及農委會主委陳吉仲改進，除了加強雞蛋橫向調度外，也減少玉米5％營業稅至6月底，並加強禽流感防範，包括改善雞舍設備等措施，並加強國外雞蛋進口，以提供加工業者足夠的原料，達到市場供需緩解，預估3月初就會有所緩解。