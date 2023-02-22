美國副財長阿德耶莫（Wally Adeyemo）當地時間21日在華府的一場講話中表示，俄烏戰爭爆發1周年之際，美國及盟友的制裁削弱了俄羅斯軍方力量，且即將宣布更多新的制裁措施。他並警告中方和相關公司，躲避西方對俄羅斯的制裁，不僅會受到美國，也會受到其他經濟體的制裁。

美國之音報導，阿德耶莫在美國外交關係協會針對國際社會對俄羅斯實施制裁發表講話時說，自去年2月以來，美國總統拜登制定了一項經濟戰略，一是減少克里姆林宮購買所需武器的能力，二是阻止俄羅斯總統普丁可以用來資助俄烏戰爭和支撐俄羅斯經濟。

另自俄烏戰爭爆發以來，美國及其盟友等30多個國家，對俄羅斯石油和柴油實施價格上限與出口管制，凍結俄羅斯中央銀行的資金，並限制莫斯科使用全球金融交易主導系統（SWIFT）。

阿德耶莫指出，美國讓克里姆林宮在為其「非法戰爭」提供資金和支撐其經濟之間的選擇每天都變得更加艱難，直到俄羅斯停止毫無根據的非法侵略。他還表示，美國對俄羅斯的制裁，包括對普丁親信採取的制裁，也會影響到普丁本人的個人財富。

阿德耶莫表示，俄羅斯正在積極尋求繞過制裁的途徑，然而，寄希望於中國大陸並不能解決俄羅斯面臨的挑戰。他直言，北京不能給克宮提供中方沒有的東西，因為中方不生產俄羅斯需要的先進半導體。俄羅斯從中方得到的非先進微晶片中，有近40％存在缺陷。

阿德耶莫在回答有關問題時，也警告中方和中國大陸境內的公司，企圖逃避美方及盟友的金融制裁或出口管制的行為，不僅會受到美國的打擊，也會受到歐盟以及其他經濟體的打擊，「我們認為，中國必須做出選擇，是要成為占世界經濟 50％的全球體系一部分，還是要加強他們與俄羅斯的聯繫」。

在烏克蘭戰爭即將進入第2年之際，阿德耶莫說，美國很快會宣布對俄羅斯採取更多的制裁措施，針對俄羅斯的軍工複合體進行打擊，切斷其未來的收入來源，並針對逃避制裁的網路進行打擊。他指出，接下來幾天，美國將會對俄羅斯進行制裁的聯盟採取協調行動。