新華社22日報導，中國大陸常駐聯合國副代表戴兵美東時間21日出席聯大維和特委會一般性辯論時發言，就改進聯合國維和行動闡述中方立場。要加強維和行動的統籌謀畫。要切實保障維和人員安全。要不斷加強維和夥伴關係。

戴兵說，維和行動是聯合國維護國際和平與安全的重要手段。當前，全球性挑戰層出不窮，單邊主義、冷戰思維和霸凌行徑擾亂世界安寧，國際和平與安全面臨的不確定性和不穩定因素持續上升。在此背景下，要落實好「為維和而行動＋」倡議，繼續改進維和行動，更好發揮維和行動作用。第一，要加強維和行動的統籌謀畫。第二，要切實保障維和人員安全。第三，要不斷加強維和夥伴關係。

戴兵還說，中方是聯合國維和行動主要出兵國和第二大維和攤款國，並設立了8000人維和待命部隊。中方牽頭成立聯合國維和人員安全之友小組，就維和人員安全問題舉辦了多場專題活動，為增進維和人員安全發揮積極作用。中方將繼續堅定維護以聯合國為核心的國際體系，積極參與聯合國維和行動，同各方一道，為維護國際和平與安全作出更大貢獻。