王品集團2023年規畫在台灣新展30～50家店，上半年釋出500名職缺，以鍋物、鐵板燒為主，鎖定儲備店長、主廚及內外場儲備幹部。同時，集團也積極推動多元用工，希望招攬二度就業、外籍生及中高齡夥伴加入。

王品表示，鍋物品牌預計招募儲備店長、主廚及內外場儲備幹部，起薪4萬元起、培訓12個月，若通過考核，有機會挑戰1年加薪1萬、月薪突破6萬。鐵板燒品牌則招募儲備主廚及鐵板燒師傅等，儲備主廚起薪4萬，培訓12個月若考核晉升，月薪上看6.5萬。

而王品集團旗下的中壯年「哥姐級」同仁也逐年增加，並成為門市營運重要戰力。據王品統計，集團門市2月中高齡同仁達251人，較去年同期成長逾6成，六都中則以雙北地區的中高齡族群投遞履歷意願最高。

王品集團積極協助中高年級生續留、重返職場，透過門市職務、流程再設計安排中高齡夥伴合適的工作內容，並配合政府計畫，採購推車、護腰等工作輔具，降低中高齡夥伴職場受傷機率，並可依夥伴生活需求彈性排班。