聯詠今股價受到大盤壓回逾200點影響，股價開低走低，下跌近3.5%，股價最低觸408.5元，啟動5日線供逢，惟股價依舊高於外資給予的目標價390元。

美系外資表示，大多數DDI個股自10月以來表現強勁，聯詠漲幅達89%，明顯高於台股加權指數的16%，關鍵在於電視、PC需求，這些因素推動了進一步的庫存補貨和穩定的價格侵蝕，聯詠的盈利修正反映價格走向扁平化，後續的上行空間主要在於商業DDI供應商的價格，另一方面，後端供應商有機會迎頭趕上，面板價格的上漲也可能對市場情緒產生正向影響，總而言之，推翻對DDI價格競爭的長期擔憂。

美系外資表示，目前LDDI(大尺寸觸控IC)價格已經觸底，只有SDDI(小尺寸觸控IC)價格下降，雖然LDDI定價仍比Covid之前的平均水平高出20%，預計在未來兩個季度，有鑑於面板庫存補貨(首先是電視，其次是IT)，大陸業者在TDDI的價格競爭仍在，並且仍在降低價格，第一季度下降約10%，OLED DDI第一季價格下降5~10%，但進入第二季度有望回穩。現階段將聯詠從減碼調升到中立、目標價由161元調升到390元。