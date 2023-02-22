邢保利擁有超過20年的銀行業資歷，並在三個不同市場擔任過重要管理職務，其中包括在中國大陸11個城市推動業務，協助馬來西亞分行業務服務轉型，以及在新加坡負責高資產客群的拓展。

邢保利現任新加坡高資產客群與分行管理總經理，在他的帶領下，新加坡的業務拓展呈現跳躍式的成長，並在2022年寫下營業收入的全新紀錄。

現任台灣消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業總處負責人林素真女士將出任全球信用卡新事業負責人，並先在台灣履新，明年再轉赴新加坡。

渣打銀表示，台灣不僅是渣打集團消費金融、私人理財暨中小企業銀行事業的前三大獲利市場，在數位創新上更是引領同業的國際性銀行。在林素真的帶領下，渣打銀行接連推出引領市場的創新產品，並在數位創新領域獨領風騷。其中更包括廣受好評的行動銀行服務與率先同業的iWealth旗艦財富管理中心，以及業界首創與中華航空合作推出結合存款與航空公司哩程的渣打「尊榮哩遇」利息兌換哩程服務。