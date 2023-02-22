雲林縣政府針對麥寮鄉人口持續增加，年輕父母亟需托育服務，著手興建「麥寮公設民營托嬰中心」，22日由雲林副縣長謝淑亞、麥寮鄉長蔡長昆等人共同啟用，為鄉內第1間公設托嬰中心，內有AI設備全天候守護幼兒，藉此讓家長放心回歸職場、減輕育兒負擔，建立雲林縣優質、平價、普及的幼兒照顧體系。

謝淑亞表示，目前雲林縣0至2歲嬰幼兒約1萬1000人，為建立「以兒童為重、以家庭為中心、以社區為基礎」的友善育兒環境，縣府已於北港鎮、虎尾鎮、西螺鎮、古坑鄉開辦公共化托嬰中心，麥寮鄉近年來人口不斷成長，已是雲林人口數第3的鄉鎮，托嬰中心的設立對家長們有很大的幫助。

雲林縣「麥寮公設民營托嬰中心」揭牌啟用，減輕家長的育兒負擔。（張朝欣攝）

謝淑亞說，「麥寮公設民營托嬰中心」藉由提供優質托育照顧品質及平價化的托育環境，讓年輕父母放心將幼兒托顧於托嬰中心，收費9000元，民眾依家庭狀況可申請至少5500元補助，有效減輕家長負擔。托嬰中心位於崙後社區活動中心2樓，結合社區資源，共同推動社區共融與在地樂活。

縣社會處處長林文志指出，雲林縣重視社會福利，不僅提高生育津貼，也打造友善育兒環境，「麥寮公設民營托嬰中心」經營團隊為「社團法人中華民國文教產業發展暨補習服務品保協會」，特別引進AI守護幼兒設備，可提供幼兒完善照顧與優質適性活動，並定期舉辦親職講座讓父母與幼兒一同成長。

麥寮鄉長蔡長昆提到，麥寮鄉因台塑六輕設廠提供眾多就業機會，加上企業回饋金、免費營養午餐等福利，愈來愈多人設籍，每年新生兒約有500名，人口穩定成長，托嬰服務是家長們最重視的社會福利，未來還會規畫第2、第3托嬰中心鼓勵生育，讓麥寮人口數盡快突破5萬大關。