去年8月開業，不久即躋身「高雄最難訂位餐廳」之一的「Papillon」法式餐廳，即日起正式開放餐廳包廂訂位，圓桌10人包廂最低餐飲消費40,000元+10％，長桌14人包廂最低餐飲消費55,000元+10％，需要較為私密空間聚餐或有包場需求的消費者，都能擁有高檔舒適的空間用餐，品嘗頂級法式料理。

打破許多fine dining餐廳的限制，「Papillon」法式餐廳將包廂打造為「親子友善環境」，主廚博雅維（Xavier Boyer）表示，市場上不少高端餐廳都謝絕接待幼童，但「享受美食不該僅限於特定族」。所以，「Papillon」的開放式用餐區雖不接待九歲以下幼童，但若有9歲以下孩童則是可以選擇在包廂裡面用餐。此一打破業界「慣例」的作法，預料將為「Papillon」餐廳爭取到更多高端家庭歡迎。

「Papillon」餐廳主廚博雅維（Xavier Boyer），系出「世紀名廚」侯布雄體系，26歲時即擔任行政主廚執掌倫敦〈L'Atelier de Joel Robuchon〉法式餐廳，並拿到米其林一星，成為《倫敦米其林指南》上最年輕的天才主廚，28歲時為再獲米其林二星榮耀，兩年後指任轉調位於紐約四季酒店的〈侯布雄餐廳〉並獲得米其林二星。博雅維逾26年的廚藝生涯中，有16年是幫助「世紀名廚」侯布雄打天下。經歷過三大洲五個國際城市並摘下多顆米其林星後，最後因愛駐留於台灣，更成為台灣女婿，看準南部高端市場的前景，決定深耕高雄。

除開放家有小朋友的家庭可以在包廂訂位，「Papillon」另一打破業界慣例的事是， 多數Fine dining餐廳多是每「季」更換菜單，廚藝精湛、閱歷豐富的Xavier Boyer則每「月」更換菜單。這樣的營運模式，是為了希望持續帶給消費者新鮮感，也希望團隊都能夠持續進步、累積實力，迎接未來將來自全世界各地的美食饕客。