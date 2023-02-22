國民黨副主席夏立言一行日前訪問大陸後表示，感受到了兩岸關係有「春暖」氣息，但也提到是否「花開」須兩岸雙方共同努力。如果想要迎來「花開」，兩岸還須創造什麼條件？大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）在回覆本報記者提問時表示，只要民進黨當局放棄「台獨」分裂立場，回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判即可恢復。

朱鳳蓮表示，大陸願意在「一個中國原則」和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士開展交流對話，共同推動兩岸關係和平發展。

朱鳳蓮表示，大陸的態度非常明確，只要民進黨當局放棄「台獨」分裂立場，回到「九二共識」政治基礎上來，兩岸協商談判即可恢復。只要民進黨當局以兩岸同胞福祉為依歸，盡快取消阻礙兩岸往來的各種人為限制，兩岸同胞就能常往來，多交流。

此外，上海市台辦副主任李驍東一行近日受邀赴台參加「台灣燈會」及市政交流，有輿論認為這是兩岸「春暖花開」的前奏，但有外媒形容這是「菁英統戰」。

朱鳳蓮對此表示，恢復兩岸交流和人員正常往來是兩岸同胞的共同願望，也是兩岸關係發展的需要。大陸順應民意，秉持「兩岸一家親」理念，尊重、關愛、造福台灣同胞，積極推動兩岸各領域交流合作，推動兩岸共同弘揚中華文化，促進兩岸同胞心靈契合。

朱鳳蓮表示，希望兩岸同胞共同努力，多走動、常往來，增進理解、凝聚共識，讓更多的兩岸民眾共享和平發展、交流合作紅利。