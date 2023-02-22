高雄王姓男子2021年到美容院「happy」完，要起身去洗香香時，卻突然滑倒，這一摔把王男的3至6節頸椎脊隨摔傷，第7節頸椎也骨折，頭還因為撞到階梯大量出血，場面相當慘烈。王男認為是因為地板濕滑、美容院的階梯才害他身受重傷，氣得向美容院提告過失傷害。偵查過程中，高市府工務局確認法規沒有限制房內不能裝階梯，且檢方認為王男沒有證據證明當天地面濕滑，所以地檢署偵結處分美容店負責人不起訴。

2021年12月9日凌晨，王男到三民區某間美容店與陳姓女按摩師「happy」，沒想到完事後，王姓男子準備進入浴室清洗時，突然整臉朝地的跌倒，王男痛到在地上無法起身，更留下大片血跡，按摩師嚇得趕緊請求119協助。

經過高雄醫學大學附設中和紀念醫院檢查，王男的第3至6節頸椎脊隨摔傷，第7節頸椎也骨折，額頭也有嚴重受傷，疼痛指數更高達8成。

王男這一摔造成嚴重傷害，氣得向美容院提告過失傷害罪；王男認為，是房間內當天地面濕滑才會害他摔倒，且美容院房間內還裝上台階，導致他摔倒後還迎面撞到台階，才會讓他的傷勢變得嚴重。

但檢方偵查時，當天的「服務」的美容師辯駁，王男起身時有說自己頭暈暈的，她請王男先稍作休息，沒想到下一秒王男就倒地不起，而且當時地面上並無積水，她也不曉得王男為何會跌倒。

2名協助王男就醫的消防員也作證說，他們沒有印象房裡是否有積水，當時只看到王男臉部朝下，有流血，就緊急將他送醫。檢方也函請工務局解釋是否能加裝台階？工務局回函表示，目前法規並沒有規範室內不得安裝台階。

檢方認為，由於證人說詞無法證明房間內有積水，工務局也解釋法規上沒有限制不能安裝台階，因此認定罪證不足，偵結處分美容店負責人不起訴。

骨科醫師則指出，骨折的傷勢有輕重之分，若王男的骨折傷勢有合併神經壓迫的狀況，恐怕會有相當多的問題，甚至需要復健；王男疼痛指數已達到8分高，聽起來相當嚴重，因此王男恐怕很難再享受「啪啪」的愉悅感了。