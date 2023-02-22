據中新網引述中國旅遊研究院21日發佈了《2022年中國旅遊經濟運行分析與2023年發展預測》（中國旅遊經濟藍皮書No.15），報告認為2023年旅遊市場預期樂觀，預計全年「穩開高走，持續回暖」，讓今年國內旅遊能實現旅遊收入約4兆元（人民幣，下同）、年增率約95％。

觀察2023年春節假日成為2020年以來最好的春節假日旅遊市場，拉開大陸全年旅遊經濟「高開穩增」序幕。預計第2季旅遊市場將進入預期轉強和供給優化的新通道，暑期有望迎來全面復蘇，避暑旅遊很可能接近甚至達到疫情同期水準。

因此，該報告預計2023年大陸國內旅遊人數約45.5億人次，年增率約80％，約恢復至2019年的76％；實現國內旅遊收入約4兆元、年增率約95％，恢復至2019年71％左右，讓全年入出境遊客人數有望超9000萬人次、實現年增率翻倍，恢復至疫前的31.5％