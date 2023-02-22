中共中央政治局常委王滬寧和中共中央台辦、大陸國務院台辦主任宋濤都強調，要全面恢復疫後兩岸民間交流。大陸國台辦發言人朱鳳蓮今天（22日）在例行記者會中表示，已邀請台灣主要工商團體到大陸參訪、洽談合作，也得到熱烈回應。大陸將做好接待工作，為其會員企業在大陸尋找商機、商洽合作、投資發展提供必要協助。

朱鳳蓮表示，新年伊始，大陸向台灣主要工商團體發出新春賀信，邀請來大陸參訪、洽談合作，得到各團體熱烈回應。這些工商團體已規畫組團來大陸參訪交流。他們充分表達了台灣工商界希望兩岸同胞加強交流合作、期盼兩岸關係和平發展的共同心聲，反映了台灣各界對當前台海局勢複雜嚴峻的深切憂慮。

朱鳳蓮表示，大陸歡迎他們組團來訪，將盡最大努力為兩岸交流往來提供便利、節約成本。大陸將做好接待工作，協助安排有關訪問團與有關部門、地方溝通交流，積極為其會員企業在大陸尋找商機、商洽合作、投資發展提供必要協助。

朱鳳蓮表示，大陸也歡迎台灣同胞多到大陸走走看看，希望廣大台商台胞能與大陸共同努力，爭取早日實現兩岸往來正常化、交流常態化。

此外，陸委會自2月20日起開放港澳人士赴台個人遊並取消跟團限制，但仍限制大陸遊客赴台，陸委會稱，因為大陸「疫情不透明」且尚未開放赴台團隊遊和個人遊。

朱鳳蓮對此表示，大陸疫情防控工作進入新階段，包括旅遊在內的經濟和社會生活正在快速全面恢復正常，這是有目共睹的事實。台灣同胞可以放心、安心來大陸探親訪友、參訪交流、學習工作。

朱鳳蓮表示，民進黨當局迄今仍然禁止大陸居民赴台交流、旅遊，所謂大陸「疫情不透明」不過是他們編造的藉口。民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵，違背兩岸同胞願望，不得人心。