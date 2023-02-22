持續缺蛋民眾跑市場「一蛋難求」！ 陳吉仲首露面道歉：非常不好意思 @ChinaTimes ​

國內缺蛋問題嚴重，農委會主委陳吉仲近日卻頻繁陪民進黨籍南投縣立委補選候選人蔡培慧與青農座談。國民黨文傳會副主委凌濤今批，陳無力解決國內缺蛋問題，蔡還找陳幫南投農業把脈，蔡還值得信賴？「支持蔡培慧就是支持陳吉仲」。

凌濤也3問蔡培慧：同意陳吉仲「把萊劑比喻成保健食品」？贊成政府委託案高比例抄襲？也要成為「缺蛋」幫兇？籲南投縣民，要下架政治凌駕專業的政務官，也要下架把民生擺一旁的民進黨立委候選人。

國民黨發言人林家興也說，蔡培慧頻邀陳吉仲輔選，說要協助解決農業困境，但造成兩岸關係阻礙、南投農產品出不去，不正是蔡所屬民進黨要負責？國內當前急迫的缺蛋問題，蔡在陳輔選過程也隻字不談，未來如何做好監督政府的民代？

國內再陷缺蛋危機，國民黨上午舉辦記者會批評，缺蛋、蛋價飆漲讓升斗小民吃不消，但蔡政府只會安排行政院副院長鄭文燦視察賣場大戲，「作秀治國」，不在意人民「蛋蛋哀傷」，根本是蛋頭政府，視察結束人民還是不知哪可買便宜的蛋。

林家興表示，蔡政府2020年4月8日就成立「雞蛋國家隊」，當時陳吉仲還稱「雞蛋國家隊沒有停工」、「產量足請放心」，但如今「雞蛋國家隊」已運作近3年，缺蛋問題卻日益嚴重，雞蛋國家隊沒雞蛋，國家也快被搞垮。

林家興說，面對今年更嚴重缺蛋荒，陳吉仲再稱「若天氣回穩、禽流感減少，產蛋數量絕對會增加」，但若天氣沒回穩、禽流感沒減少，難道農委會就兩手一攤？陳解決蛋荒對策居然靠天氣、看天吃飯？那民眾求神拜佛就好，要農委會幹嘛？

林家興批評，面對缺蛋問題，陳吉仲自認「已盡最大力量」，擺爛的說法也自證是個無能主委；若陳能力不足，無法解決蛋荒、高蛋價問題，就請陳兌現內閣改組前的說法，「回屏東養豬，找蘇貞昌當助手」。

國民黨發言人楊智伃表示，陳吉仲無力解決高蛋價問題，卻卸責說國外也一樣，拿美國、日本相比，難道台灣與這兩國「薪水有一樣高」？「只要不是世界最貴就不算貴」？

楊智伃表示，國民黨同仁昨天實際走訪台北市10家量販店，發現只有1家買得到蛋，難道蔡政府還要宣稱沒缺蛋危機？批評陳吉仲，只會內宣，不會處理內政。

楊智伃也揶揄，蔡政府應對缺蛋危機大內宣，可能發起「我OK你先買」讓蛋活動、推動買蛋實名制、買蛋身分證字號單雙分流、發明新名詞台灣陷入「類缺蛋」、產蛋數量引進「校正回歸」統計方法、要求母雞產蛋要有原廠說明書等手法。

凌濤批評，連連鎖速食店都缺蛋，雞蛋國家隊是只服務鄭文燦？還是要國民黨幫忙找幾個解決方案，借陳吉仲抄一下？