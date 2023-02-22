台灣自來水公司第二區管理處配合辦理「八德區捷運G03~G05站辦理管線臨遷工程」，預計於112年3月7日9時起至112年3月7日23時止，進行施工停水，請民眾預先儲水備用。為儘早提供用水需求，經濟發展局將持續督促自來水公司儘速完工復水，以降低民眾用水不便，本次停水影響範圍如下，停水戶數約9200戶。

停水區域包括桃園區中德里、玉山里、南門里、豐林里、福林里、中原里等。以及八德區大宏里、大正里、大福里等。

停水時間自112年3月7日9時起至111年3月7日23時止，共14小時。

經濟發展局提醒民眾預先於停水前六小時完成儲水，並請節約用水，同時避免於停水前開始大量儲水，造成管線末端用戶無水可儲用。並提醒民眾於停水期間關閉抽水機電源，以免空轉過久造成馬達損壞。

恢復供水後，如仍無（缺）水時，請通知自來水公司或經濟發展局立即處理。如有任何供水問題，可電洽自來水公司24小時免付費服務專線1910，或可向當地里長洽詢。相關停復水資訊請上自來水公司網站查詢。