長榮航空桃園-洛杉磯航線自3月27日起，新增BR06航班每日飛航，由目前每日2班增為每日3班，每周航班數將達21班；桃園-芝加哥航線自5月1日起，由目前每周飛航3班，增為每周飛航7班，天天直飛芝加哥。另外，桃園-舊金山航線自5月15日起，新增BR08航班每日飛航，由目前每日2班增為每日3班，每周航班數將達21班。

長榮航空指出，自5月15日起增班桃園-米蘭航線，近年台義之間的科技、經濟、貿易及旅遊等方面交流頻繁，自去年開闢米蘭航線後，近幾個月來平均載客率高達9成以上，成為長榮航空熱門的歐洲航點之一。

長榮航空目前飛航北美8個航點、歐洲6個航點，無論是航點、航班數均為國籍航空業者之冠。此外，耕轉機市場多年，在航網規模上極具競爭力與優勢，未來在越太及歐亞兩大航網主軸之下，搭配東南亞、東北亞及兩岸航線綿密的航班，除了便利台灣旅客飛往世界各地，也有利於吸引全球旅客來台觀光與轉機。