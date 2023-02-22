台中悅樂旅店今年首季推出日日薰陶策展計畫，1月中首度邀請日本當代人氣插畫藝術家oshow作品進駐飯店，短短1個月吸引超過千人造訪觀展，接續將由筆下充斥慵懶、溫暖療癒氣息，經常以軟萌狗狗為插畫主角的日本藝術家寺岡奈津美（Teraoka Natsumi）作品接力展出，自3月1日自3月31日於飯店1F悅樂咖啡及B2共享空間展出15幅親筆作品。台中悅樂也搭配春季限定住房專案，同步推出春漾莓果系列下午茶包含3款草莓系列飲品與2款草莓甜點選擇。

台中悅樂與日本藝術家聯名合作「日日薰陶×Teraoka」住房專案，入住期間可品嚐當季限定的春漾莓果系列下午茶，並獨家加贈藝術家Teraoka狗狗插畫限量燙布貼2個，可自由印製於帆布袋、T—shirt等布製品，隨身帶著鬆鬆軟軟的萌樣小狗，用逗趣可愛模樣撫慰人心，平日雙人房自2,600元起。

悅樂咖啡春漾莓果系列下午茶，包括草莓冰茶、草莓歐蕾、草苺氣泡飲、草莓起司蛋糕及草莓巴黎圈5款全新商品，選用當令香甜多汁的新鮮草莓製作，飲品風味選擇多元從香醇牛奶歐蕾到清爽氣泡口感，與甜蜜莓果氣息完美融合，不論大小朋友都能自由品飲。甜點則有草莓起司蛋糕與草莓巴黎圈兩款，華麗草莓巴黎圈在酥脆泡芙外殼中，夾入滑順香草卡士達醬與鮮奶油，點綴豐富草莓讓馥郁滋味而不膩；草莓起司蛋糕則在起司蛋糕淋上大量莓果醬汁與新鮮草莓，展現多層次酸甜風味變化。

寺岡奈津美（Teraoka Natsumi）畫面主角往往是各種可愛的小動物，從9歲開始畫狗狗，總是將「狗狗是親友」掛在嘴上，運用彩色鉛筆朦朧柔和的質感，以溫柔簡約線條繪製可愛的狗狗們，作品更大量散見於書籍、服裝、文具等，並於東京、大阪、京都等地先後舉辦巡迴展，擁有高人氣的展覽這次回到台中，邀請旅客在春季走入台中悅樂，一同探索旅行即生活的獨特體驗。

位於台中舊城區核心的台中悅樂旅店，距台中火車站步行5分鐘，全棟共計41間客房，陽光客房、活力雙人房、精彩四人房、歡樂四人房及青春背包客房，空間大小自6.7坪～8.7坪不等，涵蓋雙人、四人及特色的背包客鋪位房型，飯店設計借鏡1920年代Art Deco文化，將舊建築注入全新靈魂與設計元素，詮釋復古而華麗的輕奢華風格。飯店規劃自動入住設備、全館免費WIFI、共享單車、洗衣間、共享工作空間、閱讀區、全天咖啡茶飲供應、展演舞台、共享廚房及廚具設備等多元服務，搭配品牌標誌性的特色服務，如多國泡麵宵夜、旅行地圖、每日現作爆米花與在地零食供應，邀請旅客如到朋友家作客般輕鬆自在，感受充滿熱情與活力的住宿體驗，滿足商務、家庭旅行的不同需求。