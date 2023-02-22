嘉義縣中埔鄉社口村1處產業道路去年11月遭人非法傾倒多達50噸的營建廢棄物。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

大白天非法傾倒，警追查50噸廢棄物來自台北、桃園建地。

嘉義縣中埔鄉社口村1處產業道路去年11月遭人非法傾倒多達50噸的營建廢棄物，經嘉義縣環保局、中埔分局警方調閱路口監視器，追查到3名卡車司機涉嫌重大，3人到案坦承廢棄物是聽從他人指使，從台北市、桃園市等工地載往該處傾倒棄置，全案將依違反廢棄物清理法函送嘉義地檢署偵辦。

嘉義縣中埔鄉社口村1處產業道路去年11月遭人非法傾倒多達50噸的營建廢棄物。（中埔分局提供／呂妍庭嘉義傳真）

中埔分局義仁所員警日前獲報中埔鄉社口村1處產業道路上，有人非法傾倒廢棄物，會同環保局人員到場稽查，發現該處路邊棄置數量高達50噸，包含廢磚石、廢塑膠混合物、廢木材等營建廢棄物，經警方調閱路口監視器，通知陳姓、紀姓及鄭姓等司機3人到案說明。

3名卡車司機所載運棄置廢棄物皆未領有相關許可文件許可，經環保局稽查人員認定，並開立稽查紀錄後，3人皆坦承該批堆置廢棄物是聽從他人指使，從台北市、桃園市等某工地拆除工程產出並載往業道路傾倒棄置，警方隨後又追查出1名當地帶路男子，又從男子口中得知有外地委託協助對象，尚在偵辦中，目前環保局已要求3人先行清運處理。

環保局指出，經查土地所有人是中埔鄉吳鳳廟，目前提供給第五河川局無償使用，環保局已發公文要求吳鳳廟、第五河川局善盡土地維護管理責任，警方指非法傾倒廢棄物最重將面臨5年以下刑責，得併科新台幣1500萬元以下罰金，呼籲民眾切勿以身試法。