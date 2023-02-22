新北市樹林區育林國小舊式演藝廳使用已近30年，座位不足、動線規畫不流暢，無法滿足學生需求，因此向中央爭取700萬經費挹注，打造出「飛機座艙演藝廳」。（蔡雯如攝）

新北市樹林區育林國小舊式演藝廳使用已近30年，座位不足、動線規畫不流暢，無法滿足學生需求，因此向中央爭取700萬經費挹注，打造出「飛機座艙演藝廳」。（蔡雯如攝）

新北市樹林區育林國小今啟用全新改造的「飛機座艙演藝廳」，開箱瞬間令人驚艷，彷彿知名航空公司座艙，校方指出，學校舊式演藝廳使用已近30年，座位不足、動線規畫不流暢，無法滿足學生需求，因此向中央爭取700萬經費挹注，打造出配置150個座位的豪華座艙感演藝廳，讓學生到校也能體驗出國般的快樂感。

新北市教育局長張明文、立委蘇巧慧、市議員洪佳君和前市議員陳世榮等今皆出席開幕活動，育林國小校長張維中表示，爭取改造演藝廳過程相當不易，所幸蘇巧慧、教育局全力支持爭取經費，趁著防疫期間，打造以學生展演為主的演藝廳樣貌，該空間採雙走道、3-6-3的座位設計，學生一進到演藝廳都相當驚艷。

校方也安排學童、老師擔任小小引導員和空姐，甚至製作出機票、登機口，讓來賓享受彷彿登機般的體驗，學校的口琴社團及熱舞社也首次登台演出，自治市小市長張子倩表示，今年寒假剛好有搭乘星宇航空，一進到演藝廳，看到座椅和空間配色，彷彿就像進入飛機座艙一樣。

張維中說，學校擁有如此高水平的演藝廳後，未來有更多機會利用此空間，辦理畢業典禮、聖誕節、母親節活動、親職講座、親子電影院、社團才藝秀及育林好聲音等表演，希望未來可以改善更多空間，為師生帶來更優質的服務。

陳世榮也提到，育林國中小長期共用校地，無論國小國中都是年年增班的狀況，雖然市府近期已有釋出周邊0.3公頃遊戲場用地，但仍須長遠考量，尤其周邊將有社宅、重劃區，未來2校可能成為額滿學校，盼市府長遠規畫。

教育局長張明文說，這幾年來中央和地方教育配合度高，改善師生學習空間一直是市府首要任務，市府4年來改善119校的視聽教室，投入超過1億4千萬的經費，將老舊視聽教室重新整修，融入學校特色，提升校園學習設備和環境，希望打造新媒體時代的智慧校園。