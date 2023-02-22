新北市推動「通勤綠廊」，選定鄰近水門和市區的河濱自行車道設置YouBike站點，通勤綠廊有避開市區車潮與號誌干擾，吸引不少通勤族使用，堪稱「自行車高速公路」，各大站點就如同高速公路匝道，新北目前已有18處站點，今年預計將再增12站點，預計2027年可擴增至40站，將路網延伸至桃園、台北、基隆等地。

新北市交通局長鍾鳴時22日在市政會議報告新北未來四年交通建設願景，將在人本交通、智慧交通及綠能交通三大骨幹下，啟動智慧運輸中心和A3轉運站、區區有YouBike與共享運具、基北北桃區域合作自行車路網整合、智慧停車場升級電動車停車場且充電樁雲端管理，以及市區公車電動化等重點工作。

鍾鳴時指出，新北市全市自行車道總長已達681.38公里，未來將藉由捷運開發、淡北道路、淡江大橋等建設完成，目標再增加40公里以上的自行車道。

鍾鳴時指出，河濱自行車道有避開市區車潮等特性，適合上班族通勤使用，先推動新店－板橋－三重的通勤綠廊，在水門與河岸電梯附近設置YouBike站點，2022年更擴增站點至土城、樹林與蘆洲等18站，使用人數大幅增加13％約4萬人，顯示民眾需求與日俱增。

交通局綜合規劃科長吳政諺表示，今年將持續擴大通勤綠廊路網，除了往南延伸至鶯歌、桃園，也將串聯基隆河谷廊帶至台北、基隆地區，預計今年可再增加12站點，預計2027年可達40站。

新北市長侯友宜表示，城市轉型交通先行，交通帶動一個城市的發展，也讓我們整個經濟產業蓬勃發展，除了「4通8達」，也會建構一個快速平台，讓我們交通的建設跟我們資訊的連結，以及跟基北北桃，甚至宜蘭能夠共享。