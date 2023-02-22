英國知名團體「一世代」（One Direction）成員哈利史泰爾斯（Harry Styles），自團體單飛後便成搖滾歌手，演藝事業更跨足戲劇，先前更在漫威電影《永恆族》中擔任「星狐（Starfox）」一角，受到影迷們的喜愛。而日前他結束美國巡演後便立即飛往澳洲開唱，但沒想到當天他疑似太過嗨，竟脫掉鞋子嘗試當地傳統「喝酒鞋」讓台下粉絲全嗨翻。

近日網路上瘋傳著哈利史泰爾斯在澳洲舉辦演唱會時的影片，當時的他穿著一件黃色的造型上衣搭配復古寬褲，在台上勁歌熱舞，但表演到一半與觀眾互動時，台下觀眾開始鼓動他嘗試當地的傳統習俗「喝酒鞋」，原本他還有些猶豫，沒想到相當寵粉的他最後竟然真的脫掉自己的鞋子並倒上酒，說了一句「這是我見過最令人噁心的傳統之一」後便一飲而盡，讓台下粉絲熱血沸騰，嗨到最高點。

Harry Styles drinks out of his shoe at his concert in Australia as part of a tradition. pic.twitter.com/wS44f8T1L8 — Pop Crave (@PopCrave) February 20, 2023

據了解，哈利史泰爾斯先前在美國舉辦個人演唱會時也曾出現意外插曲。他在1月26日於美國加州英格爾伍德（The Kia Forum）進行《Love On Tour》巡迴演出，當他演唱到歌曲《Music for a Sushi Restaurant》時，突然單膝跪地雙手攤開沉浸在音樂中，不料皮褲卻瞬間炸開使「該邊」全露，讓他連忙起身用手遮住褲襠，表情雖相當尷尬，卻也同樣讓全場嗨翻，成為當晚表演的一大特色。