一年半戀情破局！王子秘戀郭雪芙爆情變 「2關鍵」分手主因曝光

郭雪芙與王子邱勝翊相識多年，2021年傳因拍攝電影《山中森林》而進一步交往，但2人愛得低調，就算被拍到進出彼此家中約會，依然不認愛，近期傳出2人「戲散人散」，戀情維持不到1年半，且原因是男方賺錢卻不買房，價值觀「太像小孩」，對此，郭雪芙22日在社群網站罕見動怒回應，王子看到後也立刻轉發：「Yes！Please！」

郭雪芙被週刊爆出分手，又傳出與小9歲的蔡凡熙同遊日本，稍早在IG發文，「蔡弟就像隔壁的鄰居弟弟，王大哥就像前輩大家長，所以媒體大大們，不要再幫我亂配對了！」她還以日文標了許多hashtag「是不是異性朋友だめ（是不是異性朋友不行）」、「わたし宅女です（我是宅女）」，接著又在限時動態怒說：「得寸進尺だめ（不可以得寸進尺）。」

郭雪芙發文後王子隨即轉發。（圖／截圖自王子IG）

郭雪芙經紀人Elsa表示：「其實沒有什麼特別要說的耶，就是大家真的都是朋友，相信應該每一個人多多少少都會有異性朋友吧，希望大家多給藝人一些交朋友的空間。」她說跟郭雪芙都覺得無奈又好笑：「難道她只能跟圈外人跟老外在一起？」

《鏡週刊》報導王子和郭雪芙除了對未來沒有共識，個性不合也是分手原因，稱王子雖會賺錢，卻未好好規劃理財，幾乎把錢都投資在名車上，沒想過買房並成家立業，至今仍是租屋一族，個性也像孩子一樣。平常高EQ的王子疑似對此報導內容不滿，罕見在私人臉書抱怨：「為什麼會有不實以及這麼偏頗的報導？」他也透過經紀公司喜鵲娛樂回應表示，兩個人是認識多年的好朋友，關於報導中的「友人」以及爆料內容都屬謠傳，謝謝大家的關心。

事實上，兩人先前在多次受訪時，曾否認過戀情，郭雪芙還更大方表示「對電影宣傳來說也蠻好的」，至於曾被拍到被邱宇辰（毛弟）親自接送到早午餐店就被形容是「遛大嫂」，她則無奈說道：「其實大家就是朋友一起出去，但就被串在一起我也沒辦法」。

至於郭雪芙和蔡凡熙近日都在IG放上北海道滑雪照及同框影片，人還在日本的郭雪芙昨晚更放上跟蔡凡熙及其他一群友人的吃飯合照，看來互動密切；Elsa表示，兩人感情一直滿好的，都是以姊弟相稱，這次是跟一群朋友出去玩，「每個人都會多多少少有一些異性朋友，真的不是一起出去玩就是在交往，那實在是也太忙了！」

蔡凡熙經紀人則表示，因為有很多朋友都在日本，他在台北拍攝的影集殺青後，就去北海道跟東京與大家會合。他跟郭雪芙在拍《20年的約定》後就變成好朋友，朋友之間一起出遊也是滿正常的。