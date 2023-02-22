洋基外野手希克斯（Aaron Hicks）上賽季成績低迷不振，招致許多紐約球迷謾罵及嘲笑，傷癒復出的他在130場比賽中，只打出了2成16打擊率、8支全壘打及40分打點，相當掙扎的表現也讓希克斯坦言曾出現「棒球並不好玩」的想法。

希克斯透過美媒《The Athletic》表示：「幫助球隊獲勝並完成最終目標，這就是比賽的樂趣所在，但是當你未能做出貢獻時，就會開始自認沒有責任感。我知道自己有能力成為什麼樣的球員，但距離目標仍然差一大截，這就是上賽季的縮影。」一向嗜血成性的洋基球迷當然不會放過希克斯，在外野守備的他經常聽到從身後傳來的噓聲，曾效力洋基的賈羅（Joey Gallo）正是受害者之一，甚至透露自己不敢走在紐約街頭。

明星一壘手雷佐（Anthony Rizzo）也曾替希克斯喊話：「這種狀況發生時確實非常糟糕，作為隊友我們要確保所有人都得到愛及保護。很難不去在意外界的雜音，但身為職業球員就必須不理會這些噓聲，並拿出最好的表現，你能帶給休息室什麼幫助才是最重要的。」

希克斯在2019年與洋基以7年7000萬美元完成續約，今年8月9日後他將獲得交易否決權，新賽季卡布瑞拉（Oswaldo Cabrera）及弗羅里爾（Estevan Florial）也將競爭先發左外野手位置，加上洋基尚未放棄爭取海盜明星強打雷諾斯（Bryan Reynolds），讓希克斯被交易的機會大幅增加。