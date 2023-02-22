重慶市忠縣政府新聞辦公室微信公眾號「忠縣發布」22日消息， 21日網傳重慶忠縣一老人「去世」11年後又「出現」，引發網友關注。獲此資訊後，忠縣公安局高度重視，立即成立專項工作組，全力調查核實，調查結果將及時向社會公布。因該事件正在調查，請大家理性對待，不造謠、不信謠、不傳謠，以官方資訊發布為準。「感謝大家對此事件的關注和監督。」

據《橙柿互動》報導，11年前，重慶忠縣，患有精神類疾病的周X羅走丟了，他的家人們開始四處尋人。二十天後，有人在醫院附近的糧站周邊的草叢裡，發現一具因遭遇車禍而面目全非的男性屍體。但因體貌特徵相似，他被有關部門認為是周X羅。

11年後，事情卻發生了反轉。周康羅的堂外孫陳先生說，「去世」的周X羅被人找到，送到了重慶忠縣救助管理站，之後被送往當地的民康醫院治病。「這個消息傳來，我們家所有人，至今仍然沒有緩過神來。」

陳先生說，因為周康羅沒有妻兒，11年前，是周康羅二哥的兒子領回屍體，送到殯儀館火化後安葬。此後，這個人以「周X羅」的名字，接受著周家人的緬懷和祭奠。當年，周家人還和周康羅走失的醫院打過官司並勝訴，拿到了1萬元人民幣賠償金。