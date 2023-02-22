據大陸央視報導，日前陝西省文物局發佈秦始皇帝陵兵馬俑一號坑、清平堡遺址等多項重要考古成果。從2009年至2022年對一號坑進行第三次發掘，在俑的等級與軍陣方面，明確了特殊俑的職能，初步搞清楚了軍陣的排列規律。在車屬遺跡方面，清理出籠箙等遺跡，並判定其為車配置裝納雜物之器，並非馬槽。

此次發掘的俑坑內的長兵器主要為鈹與戟，短兵器可分辨出兩種青銅劍有等級上的區別，遠射兵器解決了檠木的使用問題，防護設備清理出俑坑中第一面盾牌，指揮設備清理出鼓與鼓槌。

秦兵馬俑陪葬坑是秦始皇帝陵園週邊的一組大型陪葬坑，其中一號坑面積最大，達1萬4260平方公尺。第三次發掘面積約430平方公尺。共清理陶俑220多件，陶馬16匹；戰車4乘、鼓2處、鼓槌1處、漆盾1處、籠箙3處；兵器柲多處、弓弩箭箙多處；車馬器、兵器、生產工具等共計千餘件（組）。

此次發掘也顯示，陶俑制法取得新突破，明晰了陶俑的製作程序。俑的雙臂單獨製作，在陶俑軀幹完全製作好並且二次覆細泥、細部雕飾完成後才黏接雙臂。「物勒工名」有其具體實施的範圍和程度，不同的產品有著不同的品質要求。彩繪保護與文物修復也有了新突破，截至目前已修復陶俑140多件。