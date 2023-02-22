寶島陽光再生能源集團成立於2016年，主要投資方為瑞士合眾集團(Partners Group)，致力台灣太陽能電廠投資與經營管理，在台6年來以深耕在地的精神，締造多個太陽光電案場實績，累積發電量達7億度。

集團繼2022年榮獲台灣永續外商企業績優獎、台灣永續行動獎、國家品牌玉山獎及英僑商會最佳再生能源獎入圍，日前再獲得國內指標性獎項-金炬獎年度企業。本次聯貸融資項目累積運轉容量達188MW，由聯貸銀行團提供整合性金融解決方案。

凱基銀行響應責任金融，持續以核心業務支持我國綠能產業發展，設計綠色存款商品為綠色授信提供資金來源，2022年綠色授信餘額較2021年成長40%。凱基銀行今年將持續以推動金融永續為重要方向，除擴大推廣綠色存款將所募集專案存款全數運用於綠色融資外，並積極推動再生能源融資業務，深耕既有太陽能電廠、風能電廠等專案融資，且在既有基礎上開發新型態綠色金融商品，如儲能融資、綠電及污染防治等案件提供專案融資之業務合作，將ESG精神推展至產業界，全力支持綠色金融之發展。

在投融資組合淨零上，凱基銀行響應政府落實2025年再生能源發電佔總裝置容量20%政策目標，2016年起即陸續參與太陽能發電及離岸風電等再生能源電廠融資專案，近年來更積極參與、主導大型綠色專案融資，總計綠能聯貸案金額已逾新臺幣500億元，參與項目皆為促進臺灣綠能產業發展及技術躍進的指標性大型計畫，進而協助臺灣綠能產業永續經營。凱基銀行未來持續推動並落實綠色金融行動方案，期望運用核心職能，落實責任金融，實踐母公司中華開發金控之低碳永續經營目標。