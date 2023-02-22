根據資料統計，回顧過去20多年來(1995~2022年)，當台灣景氣燈號亮起藍燈時3個月後進場投資台股，有機會帶來報酬，歷史平均報酬率分別為持有3個月後達5%、6個月18%、1年後可達28%。同時根據主計處預估，2023年台灣經濟成長率為2.75%，表現依舊強勁，第二季起經濟有望逐步回溫，因此第一季末、約3月份會是適合布局台股市值型標的的嶄新起點。

國泰台灣領袖50 ETF(00922)基金經理人蘇鼎宇表示，投資必須與時俱進，進入2023年也要留意國內外法規重量級事件對台股帶來的影響。國內部分，2023年初立法院即三讀通過「氣候變遷因應法」，除明定主管機關淨零權責外，同時也新增對排放源徵收碳費的機制，法案的通過是將淨零碳排從口號轉變為具強制性的法律規範。國際部分，歐盟已公布「碳邊境調整制度」(CBAM)，並訂定2023年10月開始試行，台灣部份產業的產品輸歐必須開始申報產品碳排放量。隨著產業規則正在改變，台股企業自然不可能置身事外，故在進行台股投資時，企業因應這股轉型浪潮是否具有較佳的風險管理能力，也必須納入考量。