去年科懋受到原廠收回藥品代理權影響，營運表現受到拖累，不過，今年自製與代理品項在台灣已經有6項新產品取得藥證上市，而近年布局大眾醫療保健領域也漸漸開始收割，法人預期今年營運可望重返成長軌道。
此外，科懋代理進口罕見疾病孤兒藥，並授權在台製造藥品、孤兒藥、特殊疾病專用藥與解毒劑。在海外市場方面，科懋瞄準東協市場，馬來西亞吉隆坡子公司與當地藥廠積極合作拓展市場，也和當地代理商合作，希望能積極搶攻市場商機。
科懋(6496)聚焦特殊疾病用藥，也攻醫療保健商機，今日股價以平盤開出後，多頭士氣旺盛，股價直攻漲停鎖在32.6元。
去年科懋受到原廠收回藥品代理權影響，營運表現受到拖累，不過，今年自製與代理品項在台灣已經有6項新產品取得藥證上市，而近年布局大眾醫療保健領域也漸漸開始收割，法人預期今年營運可望重返成長軌道。
此外，科懋代理進口罕見疾病孤兒藥，並授權在台製造藥品、孤兒藥、特殊疾病專用藥與解毒劑。在海外市場方面，科懋瞄準東協市場，馬來西亞吉隆坡子公司與當地藥廠積極合作拓展市場，也和當地代理商合作，希望能積極搶攻市場商機。
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