本案為美國醫療設備與AI公司AliveCor指控蘋果Apple Watch侵犯其配件產品KardiaBand三項有關心率監測的專利。AliveCor發言人周二表示，公司已經被告知美國政府不會否決ITC不利於蘋果的裁決。

由於蘋果和AliveCor的專利爭訟還在進行中，因此ITC的進口禁令也尚未出鞘。

ITC在去年12月底做出裁決，判定Apple Watch侵犯AliveCor專利，應該禁止進口美國，但由於相關爭訟仍在進行中，因此ITC暫時擱置這道封殺令。美國專利商標局則在去年12月初裁定本案涉及的專利無效，AliveCor表示一定上訴到底。

蘋果周二表示將對ITC的進口禁令提起上訴，並表示這項裁決將對公眾的健康造成負面影響。

白宮代表尚未回應媒體置評請求。拜登政府有60天時間決定是否基於政策考量否決ITC去年12月22日做出的裁決。

美國總統否決ITC進口禁令向來相當罕見。在2013年蘋果與三星之間的世紀專利戰中，歐巴馬政府撤銷了對某些iPhone和iPad的進口禁令，稱這項禁令將對美國消費者和經濟競爭力造成重大影響。

蘋果Apple Watch Series 4、5、6、7和去年剛推出的最新款Series 8都具有心率監測技術。

AliveCor已另外在加州聯邦法院狀告蘋果Apple Watch心率應用程式涉嫌壟斷美國市場，並在德州聯邦法院對蘋果提起相關專利侵權訴訟。蘋果則在舊金山聯邦法院就侵犯專利案對AliveCor提起反訴。