資深媒體人呂文婉一針見血且言語犀利的風格，深受觀眾喜愛，雖然已經超過50歲，但因為保養有方，被外界封為「美魔女」，近來工作滿檔的她，每天早出晚歸讓女兒看了直呼不捨，忍不住詢問：「這麼拼做什麼」，對此，她內心也浮現出答案。

呂文婉表示這兩天忙碌程度，只能用 「馬不停蹄 、披星載月」來形容，像是前晚收工卸完妝躺平已經凌晨三點，隔天早上八點半又立刻進棚錄影，她提到一早出門時，女兒睡眼惺忪看著她問道：「馬麻...妳真的不用那麼辛苦了....這麼拼做什麼」，她僅以一個微笑做出回應，但內心則是想著：「傻丫頭，老媽這年紀當然拼的是一個仍被需要的成就感呀」。

呂文婉也不忘搞笑向粉絲詢問：「你們需要我嗎」，立刻釣出一票人回應：「認真的女人最漂亮，我們一起努力，更有活力向前」、「閒與不閒很難取捨……是一份價值感的使命」、「仍被需要的成就感……好感動」、「活著的價值感」、「有人是為了生活而工作，你的忙碌是你被需要程度高，仍有寶貴的價值」、「有事做也是一種幸福」。

常在社群網站分享日常的呂文婉，先前在路上被民眾認出後，對方竟當面表示：「本人臉很小啊！電視看起來那ㄟ加大片」，對此，她強調這是20年來始終無法解決的痛處，雖然想要擁有瓜子臉，也曾動過削骨及去掉顴骨和腮幫的念頭，但因為怕痛加上擔心失敗，始終停留在想想的階段。