北市一名人妻與丈夫結婚後，敵不過7年之癢，與公司25歲小鮮肉下屬大搞婚外情，與對方互傳愛心、親吻等貼圖，又傳訊「再親200下」，甚至多次趁丈夫和小孩不在時，邀小王進家門約會，人夫發現後心碎質問小王，而小王也坦承「曾坐在主臥床上與人妻聊天」，氣得他提告求償60萬元，法官依相關證據判小王應賠15萬元。

據判決書指出，人夫主張與妻子2015年結婚，育有2名未成年子女，小王明知妻子已婚，竟與妻子於2022年2月19日至同年5月25日間以社群軟體傳送大量親密、曖昧對話、單獨出遊約會，甚至於自己離家時進出家門，氣得向小王提告求償60萬元。

法庭審理時小王辯稱，人夫未合法取得兩人間對話紀錄，不具證據能力，且縱使該部分之對話紀錄內容有不妥之處，亦僅限於文字及圖示，難謂有重大侵害其配偶權；又他雖有前往人夫住處，但僅是因人妻身為他的主管，他受邀前往商討公司業務事項，2人並無踰矩行為。

法官根據人夫所言，該對話紀錄是妻子自行提供手機給他截取，且未見人妻後續有就對話紀錄提起任何訴訟，尚無證據證明人夫有以強暴、脅迫及持續性長期監控取得之情事，因此認具此有證據能力。

法官勘驗對話紀錄，發現2人時常傳送愛心、親吻等貼圖，人妻曾傳訊給小王「抱緊你親100下，看你睡不睡得著」，小王回「抱緊我親100下，親完直接抱著睡剛剛好」，人妻又回「哈哈最好是，只會變成再親200下」，小王則回「哈哈哈哈哈那就一直親到睡著」等語。

而人夫得知妻子外遇後，亦曾傳訊質問小王「你有想過這些後果嗎？還是你覺得這樣跟人妻偷情很有趣？是嗎？」，而小王則不斷道歉認錯，並坦承自己曾在半夜與人妻講電話，踏入其家門，並坐在主臥與她聊天。

法官認為，小王曾向人夫表示「妨礙家庭」、「半夜踏入只有一個人妻的家裡」等語，顯然小王確實知悉人妻已婚，卻又多次親密傳訊，並單獨出遊約會，甚至於深夜前往住所與人妻獨處，2人行為已逾越結交普通朋友等一般社交行為之不正常往來，其已侵害人夫配偶權，判小王應賠償15萬元。