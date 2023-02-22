路透社報導，曼哈頓聯邦地區法院法官丹尼爾斯（George Daniels）說，他「受限於憲法」，無法裁定塔利班為阿富汗合法政權，而這是認定阿富汗中央銀行（Da Afghanistan Bank, DAB）在美資產歸屬權的一個大前提。

丹尼爾斯表示，若讓911恐攻事件受害者取得阿富汗央行在美的資產，等同裁定塔利班是阿富汗合法政權。

他說，聯邦法院沒有權限達成上述結論，因為拜登政府並未承認塔利班為阿富汗政府。

丹尼爾斯寫道：「勝訴債權人（judgment creditor）有權依法庭在被告不到庭情況下作出的判決取得賠償，以補償他們在我國史上最嚴重恐怖攻擊案的損失，但他們不能用阿富汗央行的資金這麼做。」

他說：「911攻擊事件的法律責任落在塔利班身上，付出代價的應是塔利班，而不是前阿富汗伊斯蘭共和國，也不是阿富汗人民。」

丹尼爾斯的這項裁決，對4個勝訴債權人團體而言無疑是吞了敗訴。他們主張，阿富汗央行凍結在紐約聯邦準備銀行的70億美元，部分應拿來作為賠償911事件受害者的資金來源。

其中一個債權人團體Havlish的委任律師沃洛斯基（Lee Wolosky）說：「這項裁定剝奪1萬多名911事件受害者向塔利班索賠的權利。我們認為這是錯誤的判決，將提出上訴。」

2001年9月11日的攻擊事件，蓋達組織（al-Qaeda）成員劫機衝撞美國紐約世貿中心、維吉尼亞州北部的國防部大廈，以及賓州的一處田野，造成近3000人喪生。

攻擊事件發生時，當時的塔利班政權曾允許蓋達在阿富汗境內活動。

美國2001年底推翻塔利班，但西方部隊2021年撤出阿富汗後，塔利班重新奪回政權。