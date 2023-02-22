一年半戀情破局！王子秘戀郭雪芙爆情變 「2關鍵」分手主因曝光

王子邱勝翊與郭雪芙認識十多年，因近期合作電影《山中森林》傳出熱戀消息，雖此前兩人始終否認到底，如今卻遭週刊爆料，指出兩人已交往一年半，但卻已在去年分手恢單。然而，由於郭雪芙2021年時與男星蔡凡熙同住一個社區且共用車子，引發秘戀傳聞，近日兩人同遊北海道，也讓外界再度揣測兩人關係。

郭雪芙與蔡凡熙私交密切，2021年時被拍到兩人共用一輛百萬休旅車，好情誼引發外界猜測，雖兩人承認是「好朋友」。且蔡凡熙也表示如果有被拍到會大方承認，而事後郭雪芙與王子傳起緋聞，才讓這場風波宣告止息。

然而郭雪芙昨(21)日於IG限時動態的出遊照因與蔡凡熙同框再度引發討論，只見郭雪芙與蔡凡熙兩人的IG中都曬出同款滑雪照，還放上出遊影片，畫面中也笑得相當甜蜜，雖然畫面中也出現其他好友，但兩人緋聞卻也再度被扯出。

對此郭雪芙今(22)日稍早在IG上做出回應，分別標註蔡凡熙與王子，寫下：「蔡弟就像隔壁的鄰居弟弟」、「王大哥就像前輩大家長。」正面否認戀愛傳聞，並呼籲媒體不要再「幫配對」了。