天成文旅-繪日之丘響應環保署7月旅宿業限用一次性備品，並推動永續旅遊，邀請旅客一起為環境盡份心，於即日起至12月21日止，推出「歡迎來嘉 環保愛地球連住兩晚再8折」入住三天兩夜雙人房2,880元起，三人房4,160元起，四人房5,600元起，依房型人數提供翌日早餐，響應環保不提供牙刷、刮刀、梳子等一次性塑料包裝備品，續住第二晚不提供打掃及更換布巾備品服務，讓旅人探訪嘉義的美好，來趟紓解身心的綠色永續之旅。

坐落於文化之都嘉義的天成文旅-繪日之丘，白色幾何堆疊的外觀，清新優雅的外型，並提供豐富的親子共享空間以及致力於親子友善服務，飯店內多處擺設人氣代言人嘟比，充滿活力的歡樂氣氛，多元的房型提供，從設有隱私的獨立車庫房、搶手繽紛溜滑梯房到友善貼心的寵物房，都備受國內外旅客的喜愛。

「歡迎來嘉 環保愛地球連住兩晚再8折」住宿優惠，鼓勵客人自行攜帶備品，平日三天兩夜優惠雙人房2,880元起，平均每晚1,440元起，二人同行換算每人每晚含早餐僅需720元起，共同愛地球減少塑料及垃圾汙染的同時，又能享受到超值優惠折扣。旅客除可體驗繪日珈啡提供的在地風味早餐，可於下午辦理入住時於大廳免費享用阿里山高山茶與嘉義道地茶點，並免費使用星空童樂室，包含多達50種以上的自助式古早味零食與手足球檯、飛鏢機、SWITCH遊戲機…等，另有小朋友愛的兒童超跑俱樂部及嘟比碰碰車等設施，享受在繪日最難忘的童趣時刻。