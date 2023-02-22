近年受疫情影響，人們減少出門，幼童在家沒有其他的玩伴及學習對象，就算到公園玩，遇到其他小朋友，人人把口罩戴牢，導致學習互動減少，有語言治療師觀察到，1-3歲不願開口的孩子人數明顯增加，建議家長注意孩子的溝通及表達能力，若有語言發展遲緩的跡象，可至復健科進行語言評估，把握黃金治療時機。

新竹國泰醫院復健科語言治療師洪薏婷指出，1名2歲3個月的幼童樂樂，家中沒有兄弟姊妹，平時只跟阿嬤相處，沒有其他玩伴，加上近年疫情減少出門，樂樂除了在家看電視外，就是玩玩具，媽媽觀察到樂樂能聽懂指令，但就是不願開口，也不願意叫爸媽。

由於樂樂媽媽實在擔心煩惱，於是預約「語言能力評估」。經過完整的評估後，樂樂開始進行語言治療的課程，每次的上課由媽媽陪同一起，治療師會示範一項促進語言的技巧，請媽媽在家中持續與樂樂保持同樣的方式互動，隔周上課時，分享討論執行困難之處。在語言治療的引導下，樂樂能發出不同聲音，最終也成功開口說出爸爸。

洪薏婷指出，近年因為疫情，1到3歲不願開口的孩子人數明顯增加，主要因防疫關係大幅減少外出機會，在家沒有其他的玩伴及學習對象，就算到公園玩、遇到其他小朋友，人人也都是口罩戴牢，少有機會學習互動。

她說，然而0到3歲是孩子大腦發展及語言學習的關鍵期，但在2019年底後出生的孩子們，因疫情生活有了巨大改變，尤其戴口罩時，看不到對方的表情及口型，影響對情緒的判讀，也減少了理解溝通的線索，且戴口罩時的不適感，也會降低孩子開口的意願。

此外，當孩子戴上口罩時，家長較難觀察到孩子的口型及表情的細微變化，較無法給孩子及時的口語回饋。洪薏婷也分享6大原則，增加面對面互動、透過感官探索認識世界、保持孩子安全感及情緒穩定、養成親子共讀的習慣、建立社交互動的自信，以及減少使用3C。

洪薏婷說，成長中的孩子需要家長更多的陪伴及關注，在家中可經由一起玩裝扮性遊戲、親子共讀等方式，來提升孩子的溝通及表達能力，隨著防疫規定陸續放寬，可帶孩子去到人少的公園及戶外走走，增加生活探索及拓展語言的學習。