高雄市長陳其邁（左四）22 日上午到鼓山區出席文小26幼兒園興建工程動土典禮。（林瑞益攝）

水情嚴峻，高雄市長陳其邁22日對此表示，昨天召集水利署、自來水公司與水利局等舉行水資源調配會議，透過開源與節流的方式，在此水情嚴峻的時刻，獲得最有效的利用。面對水情挑戰，必須做最壞的劇本，最好的準備。

陳其邁上午到鼓山區出席文小26幼兒園興建工程動土典禮。對於水情嚴峻，他說，在前年共挖掘62口井，總共有13.6噸水，預計今年在高屏溪繼續開發水資源與鑿井，總共有13.4萬噸水。高雄目前每天平均用水量是145萬噸，將調節企業用水，請企業盡量節約用水。同時，也會找再生水，並調撥其他水源給民生用水使用，透過開源與節流的方式，讓水資源獲得最有效的利用。

陳其邁也指出，去年至今的降雨量是30年來最低，高屏溪的川流量也將至7.8。由於市府過去開發伏流水與做再生水等多元配套開發，至今高雄水情還是維持綠燈。以昨天的氣象局資料來說，至4、5月可能降雨機率不高。他不希望 「望梅（雨）興嘆」，雖然希望屆時能有梅雨挹注，但如果梅雨再沒有帶來雨量，會令水情更加嚴峻。

因此，市府對此嚴陣以待，以多元配套開發水資源。在高高屏與台南、嘉義、台東與澎湖等的南方治理平台會議，水資源是最重要的議題之一。對於如何跨區整合，開發水資源，會再提出具體方案討論。昨天水利署、自來水公司也研擬了配套方案。面對水情挑戰，必須做最壞的劇本，最好的準備。