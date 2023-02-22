隨著雲端成為企業營運要角，多雲布局成為企業持續提升永續競爭力的關鍵要素，然而現況下，多雲的複雜性和高成本讓許多企業為之卻步。伊雲谷提出企業加速多雲布局的三大解方：1.選擇原廠認證的雲端服務商，透過雲端架構健檢，節省成本浪費：雲端環境與地端環境不同，直接將地端伺服器搬上雲端，並無法節省費用，更可能導致企業覺得雲端成本很高的誤解，以伊雲谷服務客戶的專業經驗來說，若有原廠認證的雲端服務商進行雲端健檢，客戶可藉此大幅減少雲端成本。

2.善用雲端大廠結盟優勢，伊雲谷指出，多雲對於維持企業營運不中斷至關重要，企業可優先考慮有結盟合作的雲端大廠，達到成本和效能雙贏。例如：甲骨文雲端基礎設施（OCI）在全世界與12座微軟Azure機房有著Interconnect的功能，目前已有數百家企業在全球11個區域中，安全地使用專用互連，享受延遲小於2毫秒的低延遲傳輸服務，且OCI傳輸至Azure流量不計費，讓企業在最適成本的狀況下，達到多雲策略，提升營運穩定性。

3.綜合各朵雲的強項，發揮最大效益：每朵公有雲都有其獨特的優勢，以近期Uber與Google Cloud、OCI合作的案例為例，Uber善用Google Cloud地圖服務及廣告系統優勢，強化車輛行進路線規劃及宣傳推播，而與OCI合作部分則是著重於Uber Eats餐飲或貨物遞送服務規劃，透過1＋1大於2，發揮多雲綜效，並同時達成備援。