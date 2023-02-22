據消息人士22日透露，從去年底至今年初，北韓平安道、黃海道等地的地方教化所（監獄）有數十名囚犯因飢餓問題集體越獄。

據韓聯社報導，越獄的囚犯在逃跑途中除了搶奪、竊取糧食，還犯下殺人罪，引起當地居民惶恐。北韓政府雖連續數月在發生越獄事件的教化所附近實施宵禁，並盤問和檢查可疑人士住處，但至今仍未能抓獲越獄犯。

據悉，北韓為防範新冠疫情鎖國，導致國內糧食短缺，教化所的糧食供應更每況愈下。近兩年來，在平安南道价川教化所等3座教化所有700多名囚犯餓死或病死。更慘的是，一些獄警為謀財還私吞囚犯口糧。

除此之外，北韓教化所的醫療條件也十分惡劣。囚犯頻繁地被毆打和高強度強迫勞動，受傷後未及時送醫而死亡的情況比比皆是，甚至還有教化所內傳染病肆虐，導致數十名服囚犯死亡。

北韓糧食減產的同時，去年10月起金正恩政府開始管控私人糧食交易，使糧食分配出現嚴重問題，部分地區頻傳有人餓死；甚至被稱為「富村」的開城地區，近期也出現每天餓死數十人的慘況。