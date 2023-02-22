大腸癌連續蟬聯15年為癌症發生人數之首，據衛福部國健署統計，大腸癌每年新增個案數1萬6,829人，專長排便與大腸癌關聯性的學者表示，民眾應多觀察自己排便的情況，若發現便中有血或黏液、排便習慣改變、大便形狀改變、長期腹部不適，這4個症狀就可能是大腸癌初期了。

陽明交通大學生化暨分子生物學系教授蔡英傑在其臉書表示，多數的大腸癌生長速度緩慢，不太會轉移，很多大腸癌是由大腸息肉經過5~10年的時間，慢慢癌化而形成，只要能早期發現並切除息肉，即可降低癌化的機率。

他建議，民眾應多觀察自己的大便，上完廁所後別急著沖水，回頭看一眼，觀察大便的顏色、型態、味道，及排便的感覺，可以了解自身腸道健康狀況。其中，觀察大便要注意下述症狀，包括便中有血或黏液、排便習慣改變、大便形狀改變，長期腹部不適等，有這些症狀都必須提高警覺，懷疑是大腸癌初期。

他並提醒，國健署目前免費提供50~74歲民眾每2年一次免疫法糞便潛血檢查，驗出陽性的人，應立刻去做大腸鏡檢查；一般人50歲以上就應該做第一次大腸鏡檢查，若有家族病史，應該提前到40歲就進行大腸鏡檢查。