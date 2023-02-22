勞動部今天舉行喬遷典禮，有媒體詢問搬至新家後有無新展望，勞動部部長許銘春細數安穩工作、職場安全等政策目標，也提及基本工資調整，中高齡及高齡者就業促進法、性別工作平等法、職災勞工保險及保護法，但卻絕口不提倒數5年破產的勞工保險。

據最近一次精算報告指出，勞保基金將在2028年基金累積餘額出現負值（破產），且去年收不抵支規模較前年擴大至300餘億元、若再加上虧損，恐加速勞保基金破產。

因此有媒體詢問未提勞保年改，代表不是下一階段的努力的方向嗎？許銘春才說，勞保為國家的社會保險，攸關每一位勞工退休後的生活安全，政府會負起最終給付責任，也會照顧每一位退休勞工，這幾年透過公務預算已撥補1170億元，行政院也擬透過特別條例會再撥補300億，幫助勞保基金穩定，至於其他的因應措施會持續蒐集意見、凝聚社會共識，審慎慎重的規劃務必照顧勞工退休的生活安全。