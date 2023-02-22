有「中國校企巨無霸」之稱的北大方正集團重組又有新進展。大陸銀保監會網站21日發佈一則批覆表示，已原則同意北大方正集團財務公司進入破產程序，公司應嚴格按照有關法律法規要求開展後續工作。

據了解，北大方正財務公司申請破產清算的背景，是北大方正集團正在推進重整計畫。稍早2022年12月19日，北京銀保監局曾批覆關於北大方正財務公司股權變更的申請，並要求該公司在此次完成有關股權變更法定手續1個月內，最遲不晚於批覆日起6個月內提交破產清算申請。

而方正集團是北京大學於1986年投資創辦的大型國有控股企業集團，一度被外界稱為「中國校企巨無霸」，同時北大方正集團旗下還擁有方正科技、方正控股、北大醫藥、北大資源、方正證券、中國高科等6家上市公司。

然而，2019年北大方正集團陸續被爆出深陷債務泥潭，直至2020年2月，經北京一中院裁定，北大方正集團被迫步入司法重整程式，最終確定由中國平安、珠海華發、深圳市特發集團組成的聯合體為方正集團重整投資者。

根據券商中國報導，據北大方正重整方案顯示，截至2021年4月20日，北大方正共有743家債權人申報債權，申報金額合計約2561.69億元（人民幣，下同），其中有財產擔保債權約176.96億元、普通債權約2384.73億元。