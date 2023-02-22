警方迅速查緝多名涉案人士到案說明。（基隆市警察局提供／徐佑昇基隆傳真）

吃醋前任火車站前組「球棒隊」圍毆現任 火爆場面曝光

本月20日0時10分許於基隆事七堵火車站發生聚眾鬥毆事件，基隆市警察局第三分局接獲通報後積極派員進行查處，目前已經查緝其中4名犯嫌到案。據了解，此次事件應為感情糾紛導致，被害人李男為新任男友，犯嫌陳男為前男友，因心生不滿而率眾圍毆李男，相關案情有待進一步釐清。

第三分局表示，於20日0時5分左右，陳嫌率眾去圍堵李男，疑似因為感情糾紛進行談判，陳嫌本身為前男友，李男為現任男友，疑似因為陳嫌醋意大發報復所致。根據相關影像，陳嫌一見到李男態度極為不滿，不停大聲吆喝後，便夥同其他人開始持球棒等器具圍毆李男，還推倒李男的機車，行徑非常囂張，事後有臉書社團將過程貼上網。

而第三分局接獲通報後，立即調閱監視器，並進行調查，七堵派出所所長徐永煌表示，由於受害人與犯嫌間有認識，因此迅速掌握相關涉案人士7名，目前已查緝4名犯嫌到案，其餘犯嫌由於居無定所、經常在外晃蕩，目前將鎖定犯嫌常聚集之處進行追查。

第三分局說明，警方將進一步深入追查雙方動機背景及有無涉及不法，儘速將其餘犯嫌查緝到案，全案依觸犯刑法傷害及妨害秩序聚衆鬥毆罪嫌移送偵辦。

第三分局強調，針對相關鬥毆案件，警方一定強力執法，不容街頭聚眾施暴挑戰警方公權力，以維護市民安全。