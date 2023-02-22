台灣雞蛋批發價漲到每台斤52元，飆上歷史新高，一位網友表示，上周回彰化老家跟蛋農買蛋，20台斤850元，換算下來每台斤只要42.5元，沒有想像中的貴，他問身為蛋農的親戚，對方也說雞蛋產量正常，因此不了解怎麼會有缺蛋的消息，引起網友討論。

一名網友昨在PTT上發文說，上周末回彰化老家的時候，順便跟蛋農親戚買了一箱20台斤、共200顆雞蛋，總共只要850元，平均下來每台斤42.5元，的確比去年年底還要貴了一點，但其實也就是一箱貴了50元，以前只要800元。

原PO表示，他詢問親戚後得知，現在飼料的確比以前貴了不少，但並沒有漲得那麼誇張，且雞蛋的產量也很正常，身為蛋農的親戚說，實在不了解怎麼會傳出缺蛋的消息，但多虧了這波蛋價飆漲，他也因此多賺了不少錢。

貼文引起網友討論，「彰化蛋農這二年確實賺到流湯，透天整排買」、「這是技術性聯合漲價？」、「蛋農有蛋、市場沒蛋，所以蛋在哪呢？」

不過也有網友吐槽說，原PO是活在平行時空，最近都買不到蛋，還不算缺蛋嗎，「我這邊的超市，連冰櫃裡面比較貴的雞蛋都賣完了，當然缺蛋啊」、「真不知為何我在通路買不到蛋」、「是缺便宜的蛋，不是缺蛋」、「中南部本來就不缺蛋」、「農委會都說產量減少了，還不缺蛋喔？」、「民眾預期心理多囤一盒，市場馬上缺蛋」。