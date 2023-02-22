和美警分局飛象過河到桃園逮捕郭嫌。（和美警分局提供／吳敏菁彰化傳真）★《中時新聞網》關心您：吸菸有害健康！戒菸專線：0800-636363。

和美警分局破獲百萬鉅款的大批槍毒案。（吳敏菁攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

和美警分局破獲百萬鉅款的大批槍毒案。（吳敏菁攝）★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

和美警分局破獲百萬鉅款的大批槍毒案，縣長王惠美表揚。（吳敏菁攝）

和美分局警分局所接獲報案，彰草路有吸食毒品，上前盤查，郭姓嫌犯駕車衝撞巡邏車，波及路旁汽機車，再自撞電線桿棄車逃逸，警組專案小組，追到桃園，查獲3把手槍及60顆子彈、大批毒品及新臺幣102萬餘元、手機4支等證物，依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例及妨害公務等罪嫌移送彰化地方檢察署。

彰化縣警察局和美分局大霞派出所1月27日23時許獲民眾報案，指稱和美鎮彰草路一帶疑有吸食毒品，擾及附近居民安寧秩序，派遣線上巡邏警力到場，現場發現一部自小客車形跡可疑，要上前盤查，嫌犯駕車衝撞巡邏車，波及路旁汽機車，最後不慎自行撞到電線桿棄車逃逸。

和美警分組成專案小組偵辦，並報請彰化地方檢察署檢察官林子翔指揮，掌握郭姓嫌犯是71年次鹿港人，但近幾年來都在北部活動，撞車逃逸後，郭嫌還神通廣大，有人迅速來接應載走，逃逸無蹤。

和美警分局2月20日與警察局保安隊特殊任務編組警力，持臺灣彰化地方法院搜索票及檢察官拘票，掌握行蹤，前往桃園市觀音區、平鎮區等地，運用優勢警力緝捕郭嫌，郭嫌見警立再度倒車逃逸，警方對空鳴槍一槍示警及攔停該車，合力將郭嫌拉下車壓制拘提到案。

警方當場在嫌犯身上起出非制式手槍1枝、子彈5顆、電子磅秤、新臺幣102萬餘元、手機4支等證物。另後續帶同郭嫌至桃園市平鎮區租屋處擴大執行搜索，查獲非制式手槍2枝、子彈55顆、第一級毒品海洛因、毛重59.35公克、第二級毒品安非他命、毛重168.26公克、研磨機、煙霧測試器及毒品分裝袋1批等證物。

彰化縣長王惠美22日上午特前往和美分局表揚破獲百萬鉅款大批槍毒案，並指出，這是一起非常典範的警民合作，民眾發現狀況不太對勁時，立即向大霞派出所舉報，所長本身是女性也非常的細心，透過分局、縣警局大家通力合作，約一個月時間，把此案給偵破。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！