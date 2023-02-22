陳吉仲穿上圍裙、拿起鍋鏟化身型男大主廚，親自下廚烹煮料理。（呂健豪攝）

農委會主委陳吉仲今（22）日上午前往新北市五股區農會的綠色照顧站，了解辦理情況，同時也穿起圍裙、拿起鍋鏟，化身「型男大主廚」，親自烹煮料理給長者享用，他強調農委會今年會針對農村社區的所有人，特別是照顧弱勢族群的部分全力執行到位。

陳吉仲表示，農委會針對年長者舉辦的綠色照顧站，就是要讓在地長者有機會到站點共食共餐，或是參加各式各樣的活動，讓稍微年輕的長輩跟較年老的長者能夠一起生活得更健康。

他說五股區農會的綠色照顧站是進步最多的，也希望長者都可以到綠色照顧站共食共餐。另外，食農教育當中其中一部分內容是希望全台灣的人民都可以吃得飽，所以農委會今年會跟全國所有農會跟所有農村社區至少超過300的點，每處提供相關的糧食援助。

陳吉仲說明，這些援助包括共食共餐、食材暖暖包，讓每一個在農村社區的人都不會有挨餓的情況，這也是總統、行政院長要求建立韌性國家當中，照顧弱勢族群的一環，農委會今年會針對這個部分全力執行到位。