台股重挫！資金逃殺 新台幣重貶逾1角 12:432023/02/22 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台股大跌，新台幣重貶。（示意圖／shutterstock） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.518元，貶1.03角，成交金額9.08億美元。 新台幣兌美元今天開盤價為30.460元，早盤最高30.460元、最低30.523元。1120222 新台幣午盤貶0.4分 暫收30.047元 貶破虎年封關價 新台幣重貶1.24角、收30.404元 新台幣匯率勁升 逾四個半月新高 #新台幣 #外匯 #股市 #台股 #外匯市場 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 在岸人民幣收跌44基點報6.7876元 創近一個月新低 18:312023/02/07 財經 在岸人民幣收跌15個基點 中段最低至6.7924 18:402023/02/09 財經 新台幣匯價 爆量中稍息 04:102023/02/04 財經要聞 新台幣終止連八貶 匯價收30.215元 04:102023/02/15 金融．稅務 在岸人民幣收跌65基點 逾一個月低 18:322023/02/16 財經 新台幣連八貶 匯價收30.238元 04:102023/02/14 金融．稅務 人民幣兌美元 7個月新高 04:102023/02/03 財經要聞 台積年營收 2.26兆創新高 04:102023/01/11 財經要聞 股匯齊跌 新台幣連6貶收近2週新低 08:372023/02/10 財經 1.2億「XD假鈔山」首度曝光 「地下中央印製廠偽鈔集團」6人落網遭押 15:292023/02/02 社會 新台幣貶6.8分 收30.136元 16:452023/02/10 財經 豐田營收創新高 獲利反下滑 04:102023/02/10 全球財經 在岸人民幣收跌244個基點 18:182023/02/03 財經 在岸人民幣收升466點 逾半年新高 18:322023/01/13 財經 在岸人民幣微跌3個基點 21:302023/01/11 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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