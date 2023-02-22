台北外匯市場新台幣兌美元今天中午暫收30.518元，貶1.03角，成交金額9.08億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為30.460元，早盤最高30.460元、最低30.523元。1120222

新台幣午盤貶0.4分 暫收30.047元
貶破虎年封關價 新台幣重貶1.24角、收30.404元
新台幣匯率勁升 逾四個半月新高
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