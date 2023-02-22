新北市樹林火車站今早9時半舉行遺失品拍賣會，吸引百人參與，許多民眾都看準PSP、Switch遊戲機或相機等遺失物，不少物品起標價都從100、1000元起跳，但現場民眾積極喊價，不少遺失品成交價仍偏高，其中最受關注的Switch遊戲機，被一名先生以1.3萬元標走，他檢查機器時赫然發現裡面有7款遊戲、機況正常，令他大為滿意。

新北市樹林火車站今早9時半舉行遺失品拍賣會，遺失品種類琳琅滿目，有腳架、相機、包包、遊戲機等。（蔡雯如攝）

樹林火車站今拍賣的遺失品有相機腳架、相機攝影、香奈兒包包手錶、21個行動電源、5個電子書、PSP、Switch、捷安特兒童腳踏車等，車站人員指出，這些物品都是2018至2020年的遺失物，經遺失公告超過2年仍未有人認領，所有權轉為車站所有。

新北市樹林火車站今早9時半舉行遺失品拍賣會，吸引百人參與。（蔡雯如攝）

不少民眾早早就來排隊等候，拍賣會首先拍賣腳架、相機等物，不少民眾屢屢喊聲競標，腳架最高被以千元售出，相機拍賣價甚至破萬，不少商品都拍出比二手市售價格更高的金額，因為民眾喊聲踴躍，整場拍賣活動也進行約2小時。

其中最受歡迎的PSP、Switch遊戲機，PSP主機被以2000元標走，Switch遊戲機則被一名先生以1.3萬元標走，由於車站並未確認電器產品狀況，也不予以保證，因此許多民眾仍不願冒險，不過該名先生打開Switch保護殼，並開機檢查後，赫然發現裡面有7片遊戲卡，機況良好，他見狀也直呼「值得，值得！」